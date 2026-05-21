フランスで開催中の「第79回カンヌ国際映画祭」で現地時間15日、カンヌ・クラシックス部門に選出された、黒澤明監督のデビュー作『姿三四郎』（1943年）の4K修復版が世界初上映された。上映には東宝グローバルの小松士恩氏と、石川慶監督が登壇した。【画像】黒澤明監督『姿三四郎』4K修復版ポスタービジュアル本作は、青年・三四郎（藤田進）が柔道に魅せられ、柔道家として成長していく姿を描いた作品。映画祭公式サイトでは