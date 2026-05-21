鎌倉市が整備を進める漁業支援施設のイメージ図（同市提供）鎌倉市が同市坂ノ下地区に新たな漁港を整備する計画を巡り、２０２５年度から防波堤工事を請け負っていた建設会社が今年４月、市側に契約解除を通知していたことが２１日、分かった。市側は解除理由を明かしていないが、今後、建設会社に対して契約不履行による損害賠償請求訴訟に発展する可能性がある。現状では工事続行は不可能で、３１年度中の漁港完成のスケジュー