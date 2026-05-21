部活動の遠征中だった北越高校の生徒などが死傷した磐越道のバス事故を受け、文科省と国交省は学校教育での移動の安全対策を協議する初めての連絡会議を開きました。 【文科省担当者】 「文科省・国交省が連携し、学校関係者・バス事業者・レンタカー事業者等の視点も踏まえつつ、実行性のある安全対策をとりまとめる」 【国交省担当者】 「一日も早く実行性のある対応策を取っていきたい」 文科省や国交省の関係者が集