大相撲夏場所１２日目（２１日、東京・両国国技館）、幕内義ノ富士（２４＝伊勢ヶ浜）が幕内翔猿（追手風）を押し出して、９勝目（３敗）を挙げた。２人は学生相撲の名門・日大出身で、９学年先輩の翔猿とは初顔合わせだった。取組後に義ノ富士は「正直、何をしてくるのかわからなかった。立ち合いで、思い切り相手の動きを止めようと思った」と振り返った。２敗は大関霧島（音羽山）、幕内琴栄峰（佐渡ヶ嶽）の２人で、義ノ