「餓狼伝説」「ザ・キング・オブ・ファイターズ」シリーズなどの対戦型格闘ゲームを手がけてきた株式会社「SNKJAPAN」が21日、公式Xを更新。43歳で亡くなった声優藤原貴弘さんを追悼した。「【訃報】SNKタイトルにご出演いただいた声優・藤原貴弘さんが逝去されました。突然の訃報に接し、弊社一同深い悲しみに包まれております」と書き出した。続けて「藤原さんに演じていただいた『大門五郎（KOFXIV他）』は、多くのファンの