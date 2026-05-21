「餓狼伝説」「ザ・キング・オブ・ファイターズ」シリーズなどの対戦型格闘ゲームを手がけてきた株式会社「SNK JAPAN」が21日、公式Xを更新。43歳で亡くなった声優藤原貴弘さんを追悼した。

「【訃報】SNKタイトルにご出演いただいた声優・藤原貴弘さんが逝去されました。突然の訃報に接し、弊社一同深い悲しみに包まれております」と書き出した。

続けて「藤原さんに演じていただいた『大門五郎（KOF XIV他）』は、多くのファンの皆さまに愛される存在でした。これまでのご尽力に心より感謝申し上げるとともに、謹んでご冥福をお祈りいたします」とつづった。

「KOF」シリーズの大門五郎は柔道家で、主に日本チームとして草薙京、二階堂紅丸とチームを組んで参戦。設定は柔道の元・金メダリスト。藤原さんは「XIV」から声優を担当した。

藤原さんは札幌市出身。公式サイトによると趣味は筋力トレーニング、料理、テレビゲーム、サッカー、UFOキャッチャー。

主に吹き替えを担当しており、「僕のヒーローアカデミア」の黒霧役、海外映画「ラスト・エスケイプ」の主役セルダン（セルダール・アタカン）役などを担当。