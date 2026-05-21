無印良品（良品計画）は、日常で不足しがちな「たんぱく質」「食物繊維」「鉄分」を手軽に補える不揃いバウム5種を、5月27日より全国の無印良品の店舗、ネットストアで順次発売する。【写真】気になる…無印の新作バウムたんぱく質・食物繊維・鉄分がとれる今回発売するバウムは、既存のバウム（約80〜110グラム）に比べ、1本約57グラムの食べきりサイズとし、カット幅をやや細くすることで、忙しい朝に手軽に取り入れやすい