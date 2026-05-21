メルカリは21日、「メルカリモバイル」で、新品・未使用のスマートフォンと回線のセット販売を開始した。6月30日までの期間中、他社からの乗り換え（MNP）で対象端末の代金が最大99％（約1万8000円分）割引されるキャンペーンを実施している。 セット販売の対象はiPhoneやAndroidなど約29機種。提供される端末はすべて新品・未使用品で、最大1年間の保証が付帯する。 また、セット購入者には「メルカリ