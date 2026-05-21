明日22日(金)は天気の回復する所が多いでしょう。ただ、関東や東北の太平洋側では北東からの湿った空気の影響で、雲の多い天気が続きそうです。気温はあまり上がらず、3月下旬から4月上旬並みになる所もあるでしょう。服装選びにご注意ください。明日22日(金)は天気の回復する所が多い25℃を超える所も熱中症に注意今日21日(木)は、前線や低気圧の影響で九州から東北の広い範囲で雨が降りました。局地的に活発な雨雲がかかり、