ÌÀÆü22Æü¤Ï¹¤¯Å·µ¤¤¬²óÉü¡¡´ØÅì¤äÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï±À¤¬Â¿¤¯ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤ò²¼²ó¤ë
ÌÀÆü22Æü(¶â)¤ÏÅ·µ¤¤Î²óÉü¤¹¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢´ØÅì¤äÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏËÌÅì¤«¤é¤Î¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢±À¤ÎÂ¿¤¤Å·µ¤¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾å¤¬¤é¤º¡¢3·î²¼½Ü¤«¤é4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉþÁõÁª¤Ó¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü22Æü(¶â)¤ÏÅ·µ¤¤Î²óÉü¤¹¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¡¡25¡î¤òÄ¶¤¨¤ë½ê¤â¡¡Ç®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ
º£Æü21Æü(ÌÚ)¤Ï¡¢Á°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ÉÃÏÅª¤Ë³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤ê¡¢¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Ç¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¶å½£¤«¤éÅì³¤¤Ç¤Ïº£Æü21Æü(ÌÚ)¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤«¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µÞ¤Ë½ë¤¯¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÅì¤äÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï±À¤¬Â¿¤¤¡¡ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤Î½ê¤â
ÅìÆüËÜÉÕ¶á¤òÄãµ¤°µ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¸áÁ°¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢´ØÅì¤«¤éÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å¤ÏËÌÅì¤«¤é¤Î¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Æþ¤ë¤¿¤á¡¢±À¤ÎÂ¿¤¤¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´ØÅì¤äÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ïµ¤²¹¤¬Ä«¤«¤é¤Û¤È¤ó¤É¾å¤¬¤é¤º¡¢20¡î¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£3·î²¼½Ü¤«¤é4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢2¥«·î¤¯¤é¤¤Á°¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤â¶õµ¤¤¬¥Ò¥ó¥ä¥ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾åÃå¤Ê¤É¤Ç¤¦¤Þ¤¯Ä´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
ÌÀÆü22Æü(¶â)¤Î»ç³°Àþ¾ðÊó¡¡¡ÖÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¡×½ê¤â
¤³¤Î»þ´ü¤ÏÀ²¤ì¤ë¤È¡¢»ç³°Àþ¤ÎÎÌ¤Ï¿¿²Æ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£5·î¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÌýÃÇ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÌÀÆü21Æü(ÌÚ)¤Ï¡¢¶å½£ÆîÉô¤ä»Í¹ñ¤Ç¡ÖÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤â¡Ö¶¯¤¤¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª½Ð¤«¤±Á°¤ËÆü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤ê¡¢´À¤ò¤«¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤Þ¤á¤ËÅÉ¤êÄ¾¤¹¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æü¾Æ¤±»ß¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤Ê¤É¤ÇÄ¾¼ÍÆü¸÷¤ò¼×¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Æü±¢¤òÊâ¤¤¤Æ¤â¡¢ÃÏ¾å¤ä·úÊª¤Ê¤É¤ÎÈ¿¼Í¤Ç¡¢Æü¤Ê¤¿¤Î5³ä¤¯¤é¤¤¤Î»ç³°Àþ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£Æü±¢¤Ç¤âÆü»±¤ò¤µ¤¹¤Ê¤É¡¢ÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ç³°Àþ¤ËÃí°Õ
»ç³°Àþ¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Å·¸õ¤ä¾ì½ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÎÌ¤¬ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê»ç³°Àþ¤ÎÀ¼Á¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ ÆÞ¤ê¤ÎÆü¤Ç¤â¡¢ÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Çö¤¤±À¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»ç³°Àþ¤Î80%°Ê¾å¤¬Æ©²á¤·¤Þ¤¹¡£
¢ »ç³°Àþ¤ÏÈ¿¼Í¤¹¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢È¿¼ÍÎ¨¤Ï¡¢ÃÏÉ½ÌÌ¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢º½ÉÍ¡¦¿åÌÌ¤Ï10¡Á20%¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡¦¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ï10%¡¢ÁðÃÏ¡¦¼ÇÀ¸¡¦ÅÚÌÌ¤Ï10%°Ê²¼¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤ËÍá¤Ó¤ë»ç³°Àþ¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤«¤éÄ¾ÀÜÆÏ¤¯»ç³°Àþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È¿¼Í¤·¤¿»ç³°Àþ¤â²Ã¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
£ É¸¹â¤¬1000¥á¡¼¥È¥ë¾å¾º¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢»ç³°ÀþÎÌ¤Ï10¡Á12%Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£»³¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»×¤ï¤ÌÆü¾Æ¤±¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÉ¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£