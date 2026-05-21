日本気象協会は今日21日、第2回「2026年梅雨入り予想」を発表しました。今年の梅雨入りは、九州から東北では「平年より遅い」予想です。九州南部や四国は6月上旬、九州北部や中国地方、近畿、東海、関東甲信は6月中旬、北陸と東北南部、東北北部は6月下旬の予想です。本格的な長雨の季節の前に、側溝の掃除や避難用品の確認をしておきましょう。今年の梅雨入り九州〜東北で平年より遅い予想今年(2026年)の梅雨入りは、奄美で5月3