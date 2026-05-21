Jリーグ試合運営管理規定のルール違反にあたる行為鹿島アントラーズは5月21日、5月17日にフクダ電子アリーナで開催された明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第17節のジェフユナイテッド千葉戦において、鹿島サポーターの違反行為が認められたため、当該者1名を処分することを決定したと発表した。クラブによると、該当者は試合前に立ち入り禁止エリアへ侵入し、安全確保上、危険な状態を引き起こす可能性のある、