大分が全国一の生産量を誇る乾シイタケの品評会が20日、大分市で開かれました。 この品評会は、生産者の技術の向上などを目的に県椎茸農業協同組合が毎年開いているものです。2026年も香信など5つの部門ごとに大きさや色付きなどで出来栄えを競いました。 2025年の秋以降、雨が少なく乾燥した影響で、生育が例年と比べて1か月ほど遅れたことなどから出品数は550点とこれまでで最も少ないということです。 それでも出来につい