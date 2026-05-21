江田憲司（資料写真）２月の衆院選で神奈川８区から出馬して落選した中道改革連合の江田憲司氏（７０）が２１日、政界を引退すると表明した。県庁で開いた会見で、江田氏は選挙結果を踏まえ、「民意を厳粛かつ真摯（しんし）に受け止め、政治家としての活動にここで一区切りをつけることとした」と報告。今後は言論、出版活動などを通じて政治や行政にかかわっていく意向を示した。元立憲民主党代表代行で、８期を務めた重鎮。