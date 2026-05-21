NHKは21日、『FIFAワールドカップ2026』（日本時間6月12日開幕）の解説者を発表した。【写真】サッカー解説しすぎでおなじみの林陵平NHKは、1次リーグにおいて地上波で19試合、日本代表戦1試合を含むBSで1試合を放送。日本代表の初戦「日本vs.オランダ」は6月15日午前5時、第3戦「日本vs.スウェーデン」は同26日午前8時から地上波で生中継する。「日本vs.チュニジア」は同21日午後1時からBSで放送される。元日本代表の本田圭