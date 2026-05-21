ママっ子な子犬のかわいすぎる行動が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で183万8000回再生を突破し、「なんてかわいい攻撃」「全力なのに怖くない（笑）」「単一電池何個で動くんですか？」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：寝ている妻に近づいた結果→小さな子犬が『ママを起こすな！』とブチギレて…全く怖くない『尊い光景』】 ママを守る小さなボディーガード