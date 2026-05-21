ママっ子な子犬のかわいすぎる行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で183万8000回再生を突破し、「なんてかわいい攻撃」「全力なのに怖くない（笑）」「単一電池何個で動くんですか？」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：寝ている妻に近づいた結果→小さな子犬が『ママを起こすな！』とブチギレて…全く怖くない『尊い光景』】

ママを守る小さなボディーガード

TikTokアカウント「miiii25252525」の投稿主さんは2匹のわんこ＆1匹のにゃんことの暮らしを紹介しています。今回の主役は、豆柴×ポメラニアンの『チロル』ちゃん。チロルちゃんは、子犬の頃からとってもママっ子だったそうです。特に、ママが眠っている時間は“警備モード”に入っていたのだとか。

ある日も、ママが気持ちよさそうに寝ているところへパパが近付くと、チロルちゃんはサッと間に入り込んだそうです。まるで「ここから先は通しません！」と言わんばかりの素早さだったとか。小さな体でママを守ろうとする姿が健気で、思わずキュンとしてしまうほど…。

「起こしちゃダメ！」と必死に威嚇

さらにチロルちゃんは、眉間にキュッとシワを寄せながらパパを威嚇。「ママは寝てるんだから、起こしちゃダメ！」と叱っているかのように、ワンワンと必死に吠えていたそうです。その声はまだ幼さの残るあどけない鳴き声で、一生懸命なのにどこか可愛らしかったのだといいます。とはいえ、チロルちゃんの怒る声でママは起きてしまうとか。

パパとしては少し寂しい気持ちもありそうですが、ママを寝かせてあげようと全力なチロルちゃんの姿は愛おしさ満点。チロルちゃんのママへの愛と優しさがあふれるワンシーンなのでした♡

この投稿には、「小さいのに守ろうとしてて尊い」「眉間のシワですら愛おしい」「うちの子も見習ってほしい…」など、多くのコメントが寄せられています。

今でも変わらぬママ愛

そんなチロルちゃんは、大人になった今でも変わらずママっ子なのだそう。朝起きるとすぐにママのところへ向かい、「なでて～！」と甘えるのが毎日のルーティン。同居犬のチョコちゃんも負けじとやって来て、ママの手をめぐる「争奪戦」が始まることもあるのだとか。

ときには小さく揉めることもあるそうですが、ふたりはとっても仲良し。賑やかに甘える姿に、毎日たくさん癒しをもらっているそうです。

TikTokアカウント「miiii25252525」には、他にもわんこ＆にゃんこの仲睦まじい姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「miiii25252525」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。