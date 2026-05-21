『ミュージックジェネレーション』（フジテレビ系）の3時間スペシャルが、本日5月21日19時より放送される。 （関連：M!LK、『JAPAN JAM』出演はさらなる“追い風”に？アウェイの現場でも広げるみ！るきーずの輪） 今回のゲストには、令和世代からM!LKの曽野舜太と吉田仁人、弓木奈於（乃木坂46）、松尾そのまが出演。平成世代からは小森隼（GENERATIONS）、syudou、長谷川忍（シソンヌ）、昭和世代から