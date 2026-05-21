『ミュージックジェネレーション』（フジテレビ系）の3時間スペシャルが、本日5月21日19時より放送される。

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今回のゲストには、令和世代からM!LKの曽野舜太と吉田仁人、弓木奈於（乃木坂46）、松尾そのまが出演。平成世代からは小森隼（GENERATIONS）、syudou、長谷川忍（シソンヌ）、昭和世代からはYOUが、MCのさまぁ～ず（大竹一樹、三村マサカズ）とともに参加する。

同番組は、令和、平成、昭和の3世代の定番ソングを貴重映像とともに届ける音楽バラエティ。今回のスペシャルでは、世代別『歌声がすごい！現役アーティスト』をテーマに、各世代の定番ソングをゲストの思い出エピソードとともに紹介する。

『歌声がすごい！現役アーティスト』のコーナーでは、女性アーティスト、男性アーティスト、グループに分けて紹介。アイナ・ジ・エンド、AI、Ado、稲葉浩志、Uru、宇多田ヒカル、大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）、岡野昭仁（ポルノグラフィティ）、小田和正、Superfly、桜井和寿（Mr.Children）、渋谷龍太（SUPER BEAVER）、清水依与吏（back number）、Da-iCE、Taka（ONE OK ROCK）、玉置浩二、中森明菜、藤井風、藤原聡（Official髭男dism）、松任谷由実、MISIA、M!LK、ゆず、吉田美和（DREAMS COME TRUE）らが取り上げられる。ライブ映像の迫力ある歌唱にスタジオ中が声を失う場面も。

また、“歌声がすごい！アーティスト”のカバーソングも紹介。スタジオでは、M!LKの吉田があるバンドの曲をカバーした映像も披露され、その歌声に大竹も感心する。

さらに、サザンオールスターズの桑田佳祐のソロ曲を対象に、ここ30年間のカラオケで歌われた曲を集計したランキングTOP25を発表。桑田は古希を迎えた今年、バンドやソロを含めた48年のキャリア史上初めてアニメソングの作詞作曲を手がけている。

2回目の出演となるsyudouは、ボカロ曲の作り方や魅力をスタジオで実演しながら解説する。syudouオススメのボカロ曲が、偶然にも弓木が出かける支度をする時に聴いている曲だと判明する場面も。

M!LK特集では、メジャーデビュー曲「Ribbon」から最新リリース曲「アイドルパワー」まで、年度ごとにMVやライブ映像で紹介。スタジオでは、結成から現在までの年表を見ながら、当時のエピソードを聞いていく。過去にフジテレビの音楽番組に出演した際の歌唱映像や、曽野＆吉田のデビュー当時のビジュアル、紅白初出場決定の瞬間の映像も登場する。

＜M!LK 曽野舜太、吉田仁人 コメント＞

■収録を終えての感想をお聞かせください。

曽野舜太「前回出させていただいたときもそうだったんですけど、カラオケに行きたくなりますね！令和・平成だけじゃなく、昭和の曲も新たに知ることができて、名曲はずっと引き継がれていくものなんだなと思いました」

吉田仁人「自分の世代以外の曲に触れるといろんな名曲があって、ある歌手の雰囲気が後の時代の歌手に引き継がれていく様も見ることができたので、日本の音楽の歴史を見たような気がして、すごく勉強になりました。この歴史を僕らM!LKでもつないでいけるようにって考えると、もっと頑張らなきゃな、とも思いました」

■「歌声がすごい！現役アーティスト」というテーマでしたが、特に印象に残っているアーティストは？

曽野「僕は（Mrs. GREEN APPLEの）大森（元貴）さんですね。これだけたくさんのアーティストの曲を聴いた中でも、大森さんはやっぱりすごいなって改めて感じました」

吉田「僕は2人いるんですけど、MISIAさんと玉置浩二さんはやっぱり強すぎるなと。好きな曲はたくさんあるんですけど、今回映像を拝見したときに、お2人のパフォーマンスから、曲を超えてくるパワーをすごく感じて。貴重でした。」

■M!LK特集がありましたが、改めて自分たちの歴史を振り返ってみて、いかがでしたか？

吉田「今回番組内で僕らの歴史を紹介していただきましたが、自分たちはまだまだだなと思っていて。活動年表だって、桑田（佳祐）さんの何分の1なんだって話ですから（笑）。やはり、これからどう続けていくかが大事なんだと思っています。でも、『好きすぎて滅！』とかで初めてM!LKを知ってくれた方にお伝えする機会をいただけて、すごく光栄でした」

曽野「今後、新しい元号ができて、この番組で“令和のアーティスト”を特集したときに、“M!LKよかったよね”って言われるように、これからも頑張っていきたいなって思いました」

吉田「そう言われるようになるには、全然曲が足りないね（笑）」

曽野「本当に足りない（笑）！なのでこれからも音楽活動を頑張りたいなっていう気持ちになりましたね」

■最後に番組の見どころを教えてください。

曽野「音楽って唯一、全ての人間の共通の趣味みたいなところがあるから、家族とか親戚とか全世代で集まってテレビを囲んで、“あの時代はこうだったんだよ”っていいながら、大勢で楽しめる番組になっていると思います！」

吉田「どの世代にも新しい刺激がある番組だと思います。“自分って意外とこの時代の曲の雰囲気が好きだな”みたいな発見もあると思うし、みんなでワイワイしながら見ていただければなと思います！」

（文＝リアルサウンド編集部）