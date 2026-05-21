NHK大阪放送局は21日、今秋放送スタートの連続テレビ小説「ブラッサム」の出演者第4弾を発表した。女優石橋静河（31）が演じるヒロインの幼少期を子役の村上蘭（12）が演じる。「ブラッサム」は明治、大正、昭和を駆け抜け自由を求め続けた作家・宇野千代をモデルとした物語。ドラマは山口県岩国市から始まる。村上は426人が参加したオーディションを経て抜てきされた。葉野珠の幼少期は、山口県岩国の尋常小学校に通う“読み物”