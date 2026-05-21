開催：2026.5.21 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 0 - 4 [ドジャース] MLBの試合が21日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとドジャースが対戦した。 パドレスの先発投手はランディ・バスケス、対するドジャースの先発投手は大谷翔平で試合は開始した。 1回表、1番 大谷翔平 初球を打ってセンターへのホームランでドジャース得点 SD 0-1 LAD 2回表、8番 テオスカ&