開催：2026.5.21

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 0 - 4 [ドジャース]

MLBの試合が21日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとドジャースが対戦した。

パドレスの先発投手はランディ・バスケス、対するドジャースの先発投手は大谷翔平で試合は開始した。

1回表、1番 大谷翔平 初球を打ってセンターへのホームランでドジャース得点 SD 0-1 LAD

2回表、8番 テオスカー・ヘルナンデス 初球を打ってライトへの犠牲フライでドジャース得点 SD 0-2 LAD

5回表、4番 カイル・タッカー 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 SD 0-3 LAD

9回表、8番 テオスカー・ヘルナンデス 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでドジャース得点 SD 0-4 LAD

試合は0対4でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースの大谷翔平で、ここまで4勝2敗0S。負け投手はパドレスのランディ・バスケスで、ここまで5勝2敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、1安打（1HR）、1打点、打率は.272。さらに、ドジャースの大谷翔平はこの試合で5.0回を投げ、3安打、0失点、4奪三振、防御率は0.73。さらに、パドレスの松井裕樹はこの試合で1.1回を投げ、1安打、0失点、2奪三振、防御率は0.00となっている。

ここまでパドレスは29勝20敗で1.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方ドジャースは31勝19敗で（ナ・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-21 13:36:51 更新