高齢の親が、同居する子どもの生活費を負担しているケースは珍しくありません。内閣府の「高齢者の経済生活に関する調査結果」によると、子と同居している高齢者の約半数が「子や孫の生活費を負担している」と回答しています。都内でアパートを経営するサチコさん（仮名・82歳）も、月収70万円という収入がありながら、実家暮らしの長男・ジンさん（仮名・62歳）の世話に追われる日々を送っています。経済的に恵まれているはずの家