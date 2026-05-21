「パドレス−ドジャース」（２０日、サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手が４月２２日のジャイアンツ戦以来、約１カ月ぶりに「１番・投手兼指名打者」で出場。５回３安打無失点で４勝目の権利を得た。防御率０・７３としたが、規定投球回数にあと１イニング足りなかった。３−０の五回は無死からジョンソン、カステヤノスに連打を浴びて無死一、三塁。１死後に二盗を許して１死二、三塁とし、ロレアノは四球で１死満塁とし