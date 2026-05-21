「パドレス０−４ドジャース」（２０日、サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手が４月２２日のジャイアンツ戦以来、約１カ月ぶりに「１番・投手兼指名打者」で出場。５回３安打無失点で４勝目を挙げた。防御率０・７３としたが、規定投球回数にあと１イニング足りなかった。

３−０の五回は無死からジョンソン、カステヤノスに連打を浴びて無死一、三塁。１死後に二盗を許して１死二、三塁とし、ロレアノは四球で１死満塁としてしまう。

ここで１番・タティスＪｒを迎えると、投手コーチがマウンドへ。ひと呼吸をおいた。続くタティスを併殺に仕留めると、激しく吠えてマウンドを降りた。

序盤は完璧だった。自ら初球先頭打者を放ち、直後のマウンドでは先頭のタティスＪｒはフルカウントからスイーパーで投手ゴロ。アンドゥハーはフルカウントからスイーパーで空振り三振、３番・シーツは１５９キロの直球で空振り三振に仕留めた。

二回は先頭のマチャドを外角直球で遊ゴロ、ボガーツは二ゴロ。メリルはスプリットで空振り三振に仕留めた。

三回は先頭のカステヤノスは右飛に打ち取ると、続くローレアーノはフルカウントから直球で見逃し三振。ファーミンは左飛に仕留めた。

３回までパーフェクト投球で相手が２巡目に入り、２−０で迎えた四回。先頭のタティスＪｒには３−１から四球を与えて初の走者を出してしまう。続くアンドゥハーは初球で一ゴロで二塁封殺したが、３番・シーツに初安打となる左前打を浴びた。

続くマチャドには１ボールからライトポール際に大飛球を放たれた。本塁打なら逆転となる打球でヒヤリとしたが、ファウルとなる。球場がどよめく中で三飛に仕留めた。続くボガーツへの初球にこの試合初の１６０キロを計測し、中飛に打ち取って無失点で切り抜けていた。

大谷は投手としてここまで７試合に登板して３勝２敗。全試合でクオリティースタート（６回以上を投げて自責点３以下）を達成し、６回以上を投げて２失点以下に抑えてきた。

ナ・リーグ西地区の首位に立つドジャースは、０・５ゲーム差の２位・パドレスとの首位攻防３連戦最終戦で勝利して連勝。１・５差に広げた。