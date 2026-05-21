イングリッシュ・フットボール（EFL）は20日、仲裁委員会がサウサンプトン（イングランド2部）の控訴を棄却し、同クラブに対して下された処分が確定したことを発表した。サウサンプトンは、プレミアリーグ昇格をかけたチャンピオンシップ昇格プレーオフ準決勝でミドルスブラを2戦合計スコア2−1で下し、23日に行われる決勝でハル・シティと対戦する予定だった。しかし、サウサンプトンについて昇格プレーオフの第1戦の前にミ