プロ野球パ・リーグは20日、3試合が行われました。オリックスは1点リードの3回、満塁で宗佑磨選手がタイムリーを放ち2点を追加すると、さらに2本のタイムリーで5-0とリードを広げます。先発のエスピノーザ投手は6回に2点を失いますが、その裏、野口智哉選手の3ランホームランでソフトバンクを突き放し勝利しました。首位の西武は同点の9回、ショート・滝澤夏央選手のエラーで先頭打者の出塁を許すと、その後1塁3塁でロッテの友杉篤