プロ野球パ・リーグは20日、3試合が行われました。

オリックスは1点リードの3回、満塁で宗佑磨選手がタイムリーを放ち2点を追加すると、さらに2本のタイムリーで5-0とリードを広げます。先発のエスピノーザ投手は6回に2点を失いますが、その裏、野口智哉選手の3ランホームランでソフトバンクを突き放し勝利しました。

首位の西武は同点の9回、ショート・滝澤夏央選手のエラーで先頭打者の出塁を許すと、その後1塁3塁でロッテの友杉篤輝選手にスクイズを決められ、勝ち越しを許します。さらに2アウト2塁3塁で石井一成選手のエラーで失点し1-3でロッテに敗れました。

日本ハムは1点リードの6回、1アウト満塁で楽天の村林一輝選手にタイムリーを浴び同点とされますが、続く入江大樹選手のライトへの飛球を万波中正選手がキャッチしバックホーム。ダブルプレーとし、勝ち越しを許しません。その裏、細川凌平選手が決勝点となる2ランホームランを放ち勝利。楽天に連勝を飾りました。

◆ロッテ 3-1 西武

勝利【ロッテ】鈴木昭汰(3勝1S)

敗戦【西武】佐藤隼輔(1敗)

セーブ【ロッテ】横山陸人（1敗13S）

本塁打【ロッテ】山口航輝2号

◆オリックス 8-3 ソフトバンク

勝利【オリックス】エスピノーザ(5勝1敗)

敗戦【ソフトバンク】藤原大翔(2敗)

本塁打

【オリックス】野口智哉1号

【ソフトバンク】柳田悠岐5号

◆日本ハム 5-3 楽天勝利【日本ハム】堀瑞輝(1勝)敗戦【楽天】鈴木翔天(1敗)セーブ【日本ハム】柳川大晟（1勝11S）本塁打【日本ハム】細川凌平2号