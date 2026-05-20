映画「箱の中の羊」に夫婦役で共演の女優・綾瀬はるかと「千鳥」の大悟が２０日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたち全国早押しクイズ２時間ＳＰ」（午後７時）に出演。大悟の演技を世界的巨匠が称賛する一幕があった。この日の番組には「箱の中の羊」でメガホンをとった是枝裕和監督がＶＴＲ出演。大悟をキャスティングした理由について「綾瀬さんの旦那さんをどういう人にしようと思った時に意外性のある人にしようと。最初