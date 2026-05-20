俳優・飯島直子（58）が18日、自身のインスタグラムを更新。姉との“初姉妹旅”の様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「仲の良さが伝わる」“初姉妹旅”で北海道・函館を満喫、飯島直子と姉の2ショット※2枚目、5枚目飯島は「無事に北の国から帰還しました 初姉妹旅」と報告し、「のんびり＆おいしい海の幸を堪能しました」とコメント。北海道・函館を満喫した旅の思い出を複数枚の写真や動画とともに紹介した。投稿