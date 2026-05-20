飯島直子、姉との“初姉妹旅”ショット公開 北海道・函館を満喫「美人姉妹さん」「本当に素敵なお姉様」
俳優・飯島直子（58）が18日、自身のインスタグラムを更新。姉との“初姉妹旅”の様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「仲の良さが伝わる」“初姉妹旅”で北海道・函館を満喫、飯島直子と姉の2ショット ※2枚目、5枚目
飯島は「無事に北の国から帰還しました 初姉妹旅」と報告し、「のんびり＆おいしい海の幸を堪能しました」とコメント。北海道・函館を満喫した旅の思い出を複数枚の写真や動画とともに紹介した。
投稿では、函館の人気観光スポット「八幡坂」の夜景や、そこで撮影した姉との2ショット、美しい夜景、海鮮グルメの写真を披露。展望スポット「函館山」からの景色や、寿司店での記念ショットなども掲載され、姉妹でゆったりとした時間を楽しむ様子が伝わってくる。
また飯島は、「ふだん朝食をあまり食べない姉がもったいないと 朝からたらふく食べ 毎日胃薬飲んで食に挑んでいました」とユーモアたっぷりにつづり、「北海道が忘れられず、飛行機の着陸動画をずっと見てるよ」というメールが来たと、姉のほほ笑ましいエピソードも明かした。
ファンからは「仲良しで羨ましい」「美人姉妹さん」「北海道姉妹旅、仲の良さが伝わる素敵な旅ですね」「函館の海の幸堪能されたんですね」「本当に素敵なお姉様 かわいいね」などの声が寄せられている。
【写真】「仲の良さが伝わる」“初姉妹旅”で北海道・函館を満喫、飯島直子と姉の2ショット ※2枚目、5枚目
飯島は「無事に北の国から帰還しました 初姉妹旅」と報告し、「のんびり＆おいしい海の幸を堪能しました」とコメント。北海道・函館を満喫した旅の思い出を複数枚の写真や動画とともに紹介した。
投稿では、函館の人気観光スポット「八幡坂」の夜景や、そこで撮影した姉との2ショット、美しい夜景、海鮮グルメの写真を披露。展望スポット「函館山」からの景色や、寿司店での記念ショットなども掲載され、姉妹でゆったりとした時間を楽しむ様子が伝わってくる。
ファンからは「仲良しで羨ましい」「美人姉妹さん」「北海道姉妹旅、仲の良さが伝わる素敵な旅ですね」「函館の海の幸堪能されたんですね」「本当に素敵なお姉様 かわいいね」などの声が寄せられている。