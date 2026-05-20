【写真＆動画】深澤辰哉＆設楽統の秩父旅2ショット／ふたりで表紙を飾った『月刊TVガイド』／深澤辰哉＆岩本照の沖縄旅／深澤辰哉＆設楽統『ノンストップ！』オフショット＆プライベートショット JUNK（TBSラジオ）の公式Xが、Snow Manの深澤辰哉とバナナマン・設楽統のロケショットを公開し、注目を集めている。 ■深澤辰哉＆設楽統、秩父での仲良しロケショット 5月15日放送の『バナナマンのバナナムーンGOLD