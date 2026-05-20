中部電力ミライズの子会社で、電気自動車の充電設備の整備などを手掛ける会社が、民事再生法の適用を申請しました。中部電力ミライズの担当者：「EVの普及が当初の想定を下回り、自力での事業の収益化は困難と判断いたしました」中部電力ミライズは19日、EV＝電気自動車の充電設備の整備などを手掛ける子会社のミライズエネチェンジとその傘下の3つの会社が、民事再生法の適用を東京地裁に申請したと発表しました。ミライズ