2026年5月17日、中国のポータルサイト・捜狐に「名探偵コナン」の声優陣の高齢化に言及した記事が掲載された。記事はまず、「先ごろ、毛利蘭役を長年務めた山崎和佳奈さんの訃報が多くのネットユーザーの注目を集め、世界中の『名探偵コナン』ファンが深い悲しみに包まれた。山崎さんの逝去はこれまで長らく見過ごされてきた問題を改めて浮き彫りにした。それは『名探偵コナン』の声優陣の高齢化が深刻なレベルに達しているという