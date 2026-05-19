5月18日、大阪・心斎橋でおこなわれた世界的ブランド『DIOR（ディオール）』のイベントに俳優の横浜流星が登場。近影をInstagramで公開し、その姿が話題となっている。同日には、5月21日にオープン予定の旗艦店『ハウス オブ ディオール 心斎橋』のオープニングセレモニーが開催された。会場には、2020年に同ブランドのメンズ初のジャパンアンバサダーに就任した横浜が登壇し、全身ディオールの爽やかな装いを披露した。「横浜