「大相撲夏場所・１０日目」（１９日、両国国技館）大関霧島は正代にはたき込まれて痛恨の２敗目を喫した。前日に流血した額に大きな絆創膏を付けて土俵に上がった霧島。激しい立ち合いではがれ落ちた中で、攻防を繰り広げたが、隙をつかれ、はたき込まれ、手をついてしまった。館内はどよめきに包まれた。小結若隆景は新関脇熱海富士を激闘の末に寄り切りで下し、２敗を死守。勝ち越しを決めた。翔猿は阿炎を突き落としで