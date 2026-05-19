米メタ（旧フェイスブック）は１９日、自社開発ＡＩ（人工知能）の「メタＡＩ」を搭載したメガネ型端末を２１日から日本で発売すると発表した。「写真（動画）を撮って」と声で指示すると、端末のカメラで写真や動画の撮影が可能だ。端末は１２００万画素のカメラやスピーカー、マイクなどを内蔵しており、スマートフォンと連携して使う。ＡＩの活用で、冷蔵庫の中を見ながら「この食材で何が作れますか」と質問すると、最適な