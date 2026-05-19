プロ野球のファーム・リーグは19日、西地区でナイターを含めて2試合が行われた。オリックスは広島戦（京セラドーム大阪）に3―2で逆転勝ち。先発・東が3回3安打7奪三振無失点で、4番手・山田が2/3回を無安打無失点で1勝目を挙げた。育成選手の宇田川は1回を無安打2奪三振3四球で無失点。平沼が2安打。広島先発・アドゥワは6回7安打3失点（自責2）で4敗目（1勝）。佐藤啓が2安打2打点をマークした。