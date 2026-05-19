ジャケット写真井上陽介が、6月24日に発売するニューアルバム『Who’s Who』のジャケット写真を公開した。ジャケットは、ジャズフォトグラファー・Maico Haraが撮影した写真をもとに、デザイナー・西山剛がイラスト化したもの。自身をイラストで表現したジャケットは、井上にとって初の試みとなる。本作では、現在そして未来を見据えて選んだ5人のピアニストと共演。ジャンルを超えた幅広い活動で注目を集める若手ピアニスト4人に