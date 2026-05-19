ジャケット写真

井上陽介が、6月24日に発売するニューアルバム『Who’s Who』のジャケット写真を公開した。

ジャケットは、ジャズフォトグラファー・Maico Haraが撮影した写真をもとに、デザイナー・西山剛がイラスト化したもの。自身をイラストで表現したジャケットは、井上にとって初の試みとなる。

本作では、現在そして未来を見据えて選んだ5人のピアニストと共演。ジャンルを超えた幅広い活動で注目を集める若手ピアニスト4人に加え、NYでの不慮の事故から復活を遂げた名手・海野雅威が参加している。個性豊かな5人のピアニストとの対話から生まれた、現在、そして次の時代へとつながる一作になっているという。

井上陽介は、「今回のレコーディングを通して、未知なる井上陽介がまだまだ存在していることを確認できました。『Who’s Who』は、台本のない対談集のような作品になったと感じています。還暦を越えた今だからこそ制作できたアルバムです」とコメントしている。

◾️アルバム『Who’s Who』

2026年6月24日（水）リリース

予約：https://www.ponycanyon.co.jp/music/PCCY000002001 形態：CD1枚組

品番：PCCA-02001

価格：3,000円（税込） 井上陽介(bass)

渡辺翔太(piano) on 1&2

海野雅威(piano) on 3&4

市川空(piano) on 5&6

布施音人(piano) on 7&8

平倉初音(piano) on 9&10

後藤龍太郎(drums) ▼収録曲（作曲家）※全10曲

01 Darn That Dream (Jimmy Van Heusen) ダーン・ザット・ドリーム

02 ‘Round Midnight (Cootie Williams, Thelonious Monk) ラウンド・ミッドナイト

03 Beautiful Love (Victor Young, Wayne King, Egbert Van Alstyne) ビューティフル・ラブ

04 My Romance (Richard Rodgers) マイ・ロマンス

05 Very Early (Bill Evans) ベリー・アーリー

06 You Are My Sunshine (Jimmie Davis) ユー・アー・マイ・サンシャイン

07 Someone to Watch Over Me (George Gershwin) サムワン・トゥ・ウォッチ・オーバー・ミー

08 My Favorite Things (Richard Rodgers) マイ・フェイバリット・シングズ

09 Invitation (Bronislau Kaper) インビテーション

10 Hisa’s Feeling (Yosuke Inoue) ヒサズ・フィーリング