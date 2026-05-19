タレントの渡辺満里奈が18日までにオフィシャルブログを更新。お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史との２ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 おニャン子クラブの元メンバーで、1986年にソロデビューした渡辺。現在はタレントとしてはもちろん、エッセイストとしても幅広く活動している。 14日、「毎週木曜日、夜10時からは」と題してブログを更新した渡辺は、「ニッポン放送にて『オールナイトニッポンMUSIC1