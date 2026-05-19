渡辺満里奈、同い年のナイナイ岡村隆史とのレアな２ショット
タレントの渡辺満里奈が18日までにオフィシャルブログを更新。お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史との２ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
おニャン子クラブの元メンバーで、1986年にソロデビューした渡辺。現在はタレントとしてはもちろん、エッセイストとしても幅広く活動している。
14日、「毎週木曜日、夜10時からは」と題してブログを更新した渡辺は、「ニッポン放送にて『オールナイトニッポンMUSIC10』！」と自身がパーソナリティーを務めるラジオ番組を告知。「フルコーラスで10曲以上リクエストにお応えする番組の生放送があります」と紹介した。
続けて「ニッポン放送に着くとなんと！99の岡村くんに会いましたー」と驚きをつづり、ボーダー柄のトップス姿の渡辺とプリントTシャツに黒のジャケットを羽織ったラフなスタイルの岡村が笑顔で寄り添う２ショットを公開。
岡村について、「深夜１時から『ナインティナインのオールナイトニッポン』生放送。時間帯がだいぶ違うのに、こんな風に会うのは珍しいのです！」と説明。「思わず写真撮ってもらいました」とうれしそうにつづった。
この投稿にファンから「もち聴きますよー」「会えて良かったですね」「嬉しいツーショット」などの声が寄せられている。
おニャン子クラブの元メンバーで、1986年にソロデビューした渡辺。現在はタレントとしてはもちろん、エッセイストとしても幅広く活動している。
14日、「毎週木曜日、夜10時からは」と題してブログを更新した渡辺は、「ニッポン放送にて『オールナイトニッポンMUSIC10』！」と自身がパーソナリティーを務めるラジオ番組を告知。「フルコーラスで10曲以上リクエストにお応えする番組の生放送があります」と紹介した。
岡村について、「深夜１時から『ナインティナインのオールナイトニッポン』生放送。時間帯がだいぶ違うのに、こんな風に会うのは珍しいのです！」と説明。「思わず写真撮ってもらいました」とうれしそうにつづった。
この投稿にファンから「もち聴きますよー」「会えて良かったですね」「嬉しいツーショット」などの声が寄せられている。