お笑いコンビ・オアシズの光浦靖子が１５日付で自身のインスタグラムを更新。留学先のカナダ・バンクーバーの春の様子をアップした。「先日の散歩。バンクーバーの春は最高です。湿度のない晴れです。美しすぎる。」と投稿。すっきりと晴れて穏やかな海辺の景色を公開。続けて「太陽の光がジリジリ強く、日向にいるとすぐに暑くなりジャケットを脱ぎますが、日陰に入ると冷たい風ですぐにブルっとなり、またジャケットを着ます