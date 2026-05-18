アイドルグループの超ときめき♡宣伝部が、18日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。メンバーカラーについて語った。「ぽいぽいトーク」のコーナーで横澤夏子から「メンバーカラーの争奪戦したことあるっぽい」と聞かれ、メンバー全員が「×」の札を挙げた。小泉遥香（25）は「私たちの事務所の偉い方が決めたので」と明かし、スタジオを笑わせた。坂井仁香（24）は「（偉い人が）『