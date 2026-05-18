アイドルグループの超ときめき♡宣伝部が、18日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。メンバーカラーについて語った。

「ぽいぽいトーク」のコーナーで横澤夏子から「メンバーカラーの争奪戦したことあるっぽい」と聞かれ、メンバー全員が「×」の札を挙げた。

小泉遥香（25）は「私たちの事務所の偉い方が決めたので」と明かし、スタジオを笑わせた。坂井仁香（24）は「（偉い人が）『君は赤だ』。『はい！』みたいな」とメンバーカラーが決まった経緯を語った。

ハライチ澤部佑は「それはずっとももクロ姉さんからそんな感じなの？」と聞くと、坂井は「多分そうだと思います」。

神田愛花は「理由は聞いたことないですか？ どうしてこの色なんですか、みたいな」と聞くと、坂井は「それこそ“っぽい”」とメンバーのイメージで決まったことを明かした。

澤部は「それはもう『はい』って言うしかないんだ」と納得。横澤から「自分でプライベートで買うものも自分のカラーに合わせて買っちゃったりはしてないですね？」と聞くと、「ピンク」の小泉は「絶対ピンク着ない」と明かした。

小泉は「お仕事でピンクを着てるから普段着はほとんどピンク着ないです。黒とか」と明かした。

辻野かなみ（26）も「（メンバーカラーに）愛着は湧いてるし好きではあるんですけど、わざわざ選ばない」と共感していた。