【モデルプレス＝2026/05/18】元AKB48でタレントの西野未姫が5月18日、自身のInstagram更新。手作り弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】第2子出産の27歳元AKB「卵焼きにひと手間かかってる」手作りピクニック弁当◆西野未姫、手作りのピクニック弁当披露西野は「娘とピクニックに行った時に作ったお弁当」とつづり、色鮮やかな2つのお弁当箱とおにぎりが並んだ写真を投稿。お弁当には、ウインナーやブロッコリー、ハムチーズ