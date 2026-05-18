週明け１８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比３．８６ポイント（０．０９％）安の４１３１．５３ポイントと３日続落した。中国経済の持ち直し期待が後退する流れ。取引時間中に公表された中国の月次経済統計では、４月の小売売上高や鉱工業生産の伸びが予想を大きく下回り、１〜４月の固定資産投資は予想外のマイナス成長に沈んでいる。ほか、１〜４月の不動産開発投資は減少率が予想以上に拡大し