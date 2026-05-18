週明け１８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比３．８６ポイント（０．０９％）安の４１３１．５３ポイントと３日続落した。

中国経済の持ち直し期待が後退する流れ。取引時間中に公表された中国の月次経済統計では、４月の小売売上高や鉱工業生産の伸びが予想を大きく下回り、１〜４月の固定資産投資は予想外のマイナス成長に沈んでいる。ほか、１〜４月の不動産開発投資は減少率が予想以上に拡大した。そのほか、原油相場の高騰や、米長期金利の上昇基調なども重しとなっている。

ただ、下値は限定的。当局のハイテク産業育成方針が改めて意識されている。トランプ米大統領は１５日、米半導体大手エヌビディア（ＮＶＤＡ／ＮＡＳＤＡＱ）の人工知能（ＡＩ）用半導体「Ｈ２００」の納入を中国側が承認していないことを認めた。そのうえで記者団に対し、「Ｈ２００は優れた製品で、中国はそれを必要としている。ただ、彼らはそうしない（購入しない）道を選んだ。自主開発を試みたいのだろう」などと語った。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、不動産の下げが目立つ。新城控股集団（６０１１５５／ＳＨ）が６．９％安、京能置業（６００７９１／ＳＨ）が５．１％安、金地集団（６００３８３／ＳＨ）が３．１％安、保利発展控股集団（６０００４８／ＳＨ）が２．６％安、緑地ＨＤ（６００６０６／ＳＨ）が２．０％安で引けた。

自動車株も安い。北汽福田汽車（６００１６６／ＳＨ）と東風汽車（６００００６／ＳＨ）がそろって４．１％、長城汽車（６０１６３３／ＳＨ）が３．４％、北汽藍谷新能源科技（６００７３３／ＳＨ）が３．０％、広州汽車集団（６０１２３８／ＳＨ）が２．６％ずつ下落した。

医薬株もさえない。北京同仁堂（６０００８５／ＳＨ）が３．７％安、ショウ州片仔コウ薬業（６００４３６／ＳＨ）が３．６％安、甘李薬業（６０３０８７／ＳＨ）が３．４％安、江蘇恒瑞医薬（６００２７６／ＳＨ）が２．９％安、浙江華海薬業（６００５２１／ＳＨ）が２．１％安、昭衍新薬（６０３１２７／ＳＨ）が２．０％安と値を下げている。素材株、消費株、金融株、運輸株なども売られた。

半面、ハイテク株は物色される。銅張積層板メーカー世界大手の広東生益科技（６００１８３／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、光ファイバーケーブルの飛光繊光纜（６０１８６９／ＳＨ）が６．７％高、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が６．６％高、スーパーコンピューター世界大手の曙光信息産業（６０３０１９／ＳＨ）が４．５％高で取引を終えた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、半導体製造装置大手の盛美半導体設備（上海）（６８８０８２／ＳＨ）が５．７％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は０．８％逆行高している。エネルギー株、通信株も買われた。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が７．４２ポイント（２．５６％）安の２８１．９２ポイント、深センＢ株指数が１２．５２ポイント（１．１０％）安の１１２９．２２ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）