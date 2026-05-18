先日リヴァプールを4-2で撃破し、来季のチャンピオンズリーグ出場権を手にしたアストン・ヴィラ。ひとまずミッション達成となり、これで20日に行われるフライブルクとのヨーロッパリーグ決勝に集中しやすくなったと言える。リヴァプール戦でも2ゴールを記録し、年明けから調子を上げてきたエースのオリー・ワトキンスもモチベーションを高めている。英『Birmingham Mail』によると、ワトキンスは過去にアストン・ヴィラが欧州カッ