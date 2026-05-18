6月4日に開幕する海外メジャー「全米女子オープン」（カリフォルニア州リビエラCC）の出場有資格者が続々と決まっている。【写真】おめでとう！ 吉田優利が全米切符獲得でこの笑顔2021年、24年大会を制した笹生優花をはじめ、古江彩佳、西郷真央、山下美夢有といったメジャー覇者が名を連ねる。昨年大会トップ10では竹田麗央、渋野日向子が出場権を手にしている。昨季の米ポイントランキングトップ30では、畑岡奈紗、岩井明愛、岩